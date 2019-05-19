Yine Altınordu yine hüsran

Lig'in son haftasında dün iddiası olmayan Giresunspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Altınordu, 4. kez Play-Off'u kaçırdı.

Altınordu'da Play-Off şoku yaşanıyor. Ligin son haftasına 57 puanla 5. basamakta giren İzmir temsilcisi ilgin son haftasında iddiası bulunmayan Giresunspor'a konuk oldu. Tarihinde ilk kez Play-Off oynamak isteyen kırmızı-lacivertliler, galibiyetin yettiği maçta Karadeniz ekibine kaybetti. Adana Demirspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ni devirmesiyle İzmir ekibi bu sezon da Play-Off'a kalma başarısı gösteremedi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Altınordulu oyuncular büyük bir üzüntü yaşadı.

Şanssızlığını kıramıyor

Galibiyetin yettiği maçta Giresunspor'a kaybeden kırmızı-lacivertliler son 5 sezondur mücadele ettiği ligde Play-Off'u 4. kez kaçırdı. 2014-2015 sezonunda 1 puanla ilk 6 dışında kalan Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri; 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında ise averajla ilk 6'nın dışında kalmıştı.