İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıpranan otobüsler tamir ve bakımla yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl alınan 451 yeni otobüsten sonra, ESHOT filosundaki mevcut araçları da yenilemeye başladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecindeki yolcu düşüşlerine rağmen toplu ulaşım yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Geçen yıl ESHOT ve İZULAŞ filolarına dahil edilen 134'ü körüklü, 4'ü özel engelli otobüsü olmak üzere toplam 451 yeni araçtan sonra, ESHOT filosundaki yıpranmış araçlar da bakıma alındı.


ESHOT Gediz Garajındaki atölyelerde etap etap bakıma alınan otobüsler, tamamen elden geçiriliyor. Motor ve elektrik aksamları, koltukları, boyaları ve kuşakları yenilenen araçların klima bakımları da yapılıyor. Program dahilinde 450 otobüsün yenileme işlemleri yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.