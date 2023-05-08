YKS öncesi ebeveynlere uzman tavsiyesi: "Çocuğunuzun başarılarını hatırlatın, güçlü yönlerini destekleyin"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi velilere önerilerde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışman İrem Hatıl, "Çocuğun yapabileceklerinden daha fazla şey beklemek hem aileye hem çocuğa zarar verecektir. Bunun için çocuğu tanımak, yapabileceklerine dair bilgi sahibi olmak, çocuğun güçlü yanlarını desteklemek çocuğun kendine olan inancını arttırmakla birlikte ailenin desteğini hissetmesine de imkân sağlayacaktır" dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Buca VIP Şubesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı İrem Hatıl, YKS sınavı öncesinde velilere önerilerde bulundu. "Sınav sürecinde öğrenci olmak kadar zor bir şey varsa o da sınav sürecindeki bir öğrencinin ebeveyni olmaktır" diyen Hatıl, şöyle devam etti: "Bir öğrencinin sınava hazırlanması tüm aile fertleri üzerinde ciddi bir etki oluşturmaktadır. Bu süreç devam ederken ebeveynin gösterdiği tavır ve davranışlar öğrenciyi de doğrudan etkilemektedir. Kaygının bulaşıcı bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Ailenin kendi içerisindeki kaygısı sözel olarak ifade edilmese de ebeveynin tepkileri, yüz ifadesi, davranışları sebebiyle öğrenci tarafından kolayca anlaşılmaktadır. Bu evrede ebeveynin yapması gereken en önemli adım kaygıyı belirli bir düzeyde tutmaya çalışmaktır. Öğrencinin kaygısı üzerine konuşmak, geçmişteki başarılarını hatırlatmak kaygının azalmasına yardımcı olacaktır. Ailenin beklentileri ve beklentilerini ifade etme şekli de oldukça önemlidir. Çocuğun yapabileceklerinden daha fazla şey beklemek hem aileye hem çocuğa zarar verecektir. Bunun için çocuğu tanımak, yapabileceklerine dair bilgi sahibi olmak, çocuğun güçlü yanlarını desteklemek çocuğun kendine olan inancını arttırmakla birlikte ailenin desteğini hissetmesine de imkân sağlayacaktır. Süreç içerisinde mutlaka bir başka seçenek belirlenmelidir. Bu seçenek oluşturulurken çocuğun ve ailenin birlikte karar vermesi çocuğu rahatlatacak ve sınavın geri dönülmez zorunlu bir yol olduğu bilincinden ayrılmasına destek olacaktır."

Akranıyla kıyaslamayın

Sınava hazırlanma evresinde kaçınılması gereken önemli davranışlardan birisinin de çocuğun bir başka akranıyla kıyaslanması olduğuna dikkat çeken Radikal Eğitim Kurumları Buca VIP Şubesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı İrem Hatıl, "Kıyaslama yapmak düşünülenin aksine çocuğu motive etmemekte, daha çok kaygı ve başarısız olma korkusunu arttırmaktadır. Çocuğun biricik ve özel olduğunu hissetmesi önemlidir. Böylece çocuk 'Ailem beni ben olduğum için seviyor, sınavdan düşük alırsam bana olan sevgileri değişmeyecek.' şeklinde düşünecektir. Sınavın her aile ve çocuk için zorlu bir süreç olduğunu kabul etmek gerekir. Bu süreci bazen doğru tekniklerle bazen de doğru rehberlik hizmeti ile bu süreç sağlıklı şekilde atlatılabilmektedir" dedi.