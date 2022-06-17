YKS öncesi öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleriyle üniversiteler tanıtıldı

İzmir'de Kınık Belediyesi, üniversite sınavına girecek adayları rahatlatmak ve kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak için VR teknolojisini kullanarak sanal gerçeklik gözlükleri ile üniversiteleri tanıttı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sene rekor seviyede başvurunun alındığı YKS'ye Türkiye genelinde 3 milyon 243 bin 425 aday girecek. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Kınık Belediyesi, sınava girecek adayları rahatlatmak ve kafalarındaki soru işaretlerini azaltmak için VR teknolojisini kullanarak sanal gerçeklik gözlükleri ile üniversiteleri tanıttı. Adaylar, Kınık Belediyesi SAYEM (Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezi) Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nda taktıkları sanal gerçeklik gözlükleri ile üniversiteleri inceleme fırsatı buldu. VR teknolojisi sayesinde üniversitenin koridorlarında dolaşan, sınıflarını, yurtlarını, yemekhanelerini sanki oradaymış hissi ile inceleyen üniversite adayları, sanal gerçeklik gözlükleriyle farklı bir deneyim yaşadı. Sanal gerçeklik gözlükleri ile üniversiteleri inceleyen Kübra Köçün, "Güzel bir deneyim oldu gerçekten. Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Berke Tokat ise, "Bu uygulama sayesinde ordaymışçasına üniversiteyi gezdim, bence çok güzel uygulama" diye konuştu.

“20'ye yakın üniversiteye yerinden baktılar”

Merkez ve etkinlik halkında bilgi veren Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Sağlıklı Yaşam Eğitim Merkezi Kınık Belediyesi ve Kınık Milli Eğitim Müdürlüğünün kaymakamlık oluru ile kurulmuş bir etüt merkezi. Sene başında tüm öğrencilerimize 7. sınıf, 8. sınıf, 11., 12. sınıflara bir deneme sınavı ile birlikte etap etap seviye belirleme sınıflarını kurduk. Bugün üniversite tanıtım günlerinde akademisyenler gelip üniversiteleri tanıttılar ve yeni bir teknoloji VR gözlüğü dediğimiz sanal gerçeklik laboratuvarında teknolojiyi kullanarak yaklaşık 20'ye yakın üniversiteye yerinden bakarak üniversiteleri ekipler tanıttı" dedi.

Kınık Belediyesi, daha sonra üniversite adayları için Delez Yaşam Vadisi'nde moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Yiyecek ve içecek ikramı yapılan adaylar, müzik eşliğinde sınav öncesi stres atarak doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Sadık Doğruer sınav stresi içinde olan öğrencileri yalnız bırakmadı.