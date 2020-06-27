YKS'de ter dökecek öğrencilere su ve maske desteği

Adayların maskesiz sınav salonlarına alınmaması nedeniyle doğabilecek sıkıntıları önlemek için ÖSYM ile işbirliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda belirlenen 6 ilçede sınav merkezleri önünde su ve maske dağıtımı yaptı. Aliağa, Menemen, Bergama, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerindeki 88 merkezde görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yarın yapılacak oturumla birlikte iki günde toplam 33 bin 200 adet maskenin dağıtımını gerçekleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen hafta yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde de kent genelinde adaylara su ve maske desteği vermişti.