YKS'de TYT İzmir birincisi Eren: “İnanılmaz bir mutluluk”

Gururluyum ve umutluyum” dedi. Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı da, öğrencilerini sınava yoğun bir programla hazırladıklarını söyleyerek, “Biz işin son noktasıyız. Son vuruşu yapan etkin bir noktadayız” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hafta başında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı. Açıklanan sonuçlara göre; Radikal Eğitim Kurumları ve Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi Eren Küçükkurt, YKS Temel Yeterlilik Testinde (TYT) sayısal alanında Türkiye altıncısı ve İzmir birincisi oldu.

Türkçe testinde 1, Sosyal Bilimler testinde 1 yanlışı bulunan Eren Küçükkurt, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testinde tüm soruları doğru cevapladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Eren Küçükkurt ve ailesi büyük bir sevinç yaşarken, Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, Eren Küçükkurt ve ailesini okula davet ederek tebrik etti.

“İnanılmaz bir mutluluk. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum”

Sınavın ardından iyi bir sonuç beklediğini ifade eden Eren Küçükkurt, “Bu kadar iyi olacağını hiç beklemiyordum. İnanılmaz bir mutluluk. Ailem benden de daha mutlu oldu, onları görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Gururluyum ve umutluyum gelecek için” dedi.

Lise hayatı boyunca çalışmayı hiç bırakmadığını belirten Eren Küçükkurt, “Ben kendi çalışma yöntemimi keşfettim. Farklı tiplerde sorular çözdüm. Böyle olunca tüm senaryolara hazırlıklı oluyorsunuz. Ailem, hem psikolojik hem maddi olarak en büyük yardımı verdi. Konuşmak istediğimde hep yanımdalardı. Öğretmenlerim için de çok şanslıydım. Hepsi çok seçkin ve kaliteli öğretmenler. Bir soru sorduğumda cevabını tamamen alabilmek çok iyi bir duygu. Bana eksiklerimi fark ettirdiler, neyi daha iyi yapmamı gösterdiler ve soru tiplerini gösterdiler. Önemli olan bir diğer kısım da sınav anını kontrol etmek. Stres yapmak, saçmalık. Bu odaklanmayı engelliyor. Sınav anında her şeyin bilincinde olup ona göre soru çözdüm. 9. Sınıftan beri bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Elde ettiğim başarıyla bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliğinin önü çok açık. Farklı alanlara yönelebiliyorsunuz ve bu beni özgür hissettiriyor. Bu yüzden bu bölümü düşünüyorum. Sınava girecek büyük öğrencilere hayal kurmalarını tavsiye ediyorum, hayaliniz olunca bir çizgide ilerleyebiliyorsunuz” dedi.

Anne ve babası gururlu

Eren'in annesi Fatma Küçükkurt, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Çalışan herkesin başarıya ulaşacağını biliyoruz. Herkes bu duyguyu yaşasın, çok güzel bir duygu. Sınava hazırlık sürecinde oğluma elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Bir anne ne yapabilirse onları yaptım” diye konuştu.

Eren'in babası Rıfat Küçükkurt da, sınav sonucunu öğrendiğinde çok duygulandığını vurgulayarak, “Biz derece bekliyorduk; ama bu kadarını beklemiyorduk. İlk 100'e girer diye düşünüyorduk. Bu tamamen çok değişik bir duygu oldu. Çok heyecanlandırdı, çok sevindirdi. Emeklerimizin karşılığını aldık diye düşündük. İnşallah gelecek daha iyi olur. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdal Avcı: “Eren'den bu başarıyı bekliyorduk”

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı ise "2015 yılından beri YKS'de ve LGS'de dereceler çıkartıyoruz. Bu yıl da Bornova Anadolu Lisesi'nden 12. Sınıf öğrencimiz Eren Küçükkurt, sayısal alanında Türkiye altıncısı ve İzmir birincisi oldu. Eren'den bu başarıyı bekliyorduk çok şaşırtıcı olmadı. En biz de en az onun ve ailesi kadar sevindik. Bizim de emeklerimizin karşılığı bu tarz dereceler oluyor” dedi.

“Biz işin son noktasıyız. Son vuruşu yapan etkin bir noktadayız”

Çok iyi bir öğretmen kadrosuyla çalıştıklarını ve yıl boyunca öğrencilere yoğun bir program uyguladıklarını belirten Erdal Avcı, “Özellikle derece hedefleyen başarılı öğrencilere ise ekstradan ‘Özel Derece Sınıfları' diye tabir ettiğimiz bir program uyguluyoruz. Bu programda şubelerimizde derece hedefleyen öğrencileri merkeze toplayıp onlara daha zorlayıcı ve nitelikli sorularla süreci yürütmeye çalışıyoruz. Onun dışında onların takibini eğitim koçlarımız, rehberlerimizle ve psikologlarımızla yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu sene güz ve bahar döneminde olmak üzere iki defa yatılı kamplar organize ettik. Her hafta farklı kaynaklardan zorlayıcı deneme sınavları organize ediyoruz. Bu eğitim programımız bütün öğrencilerin yararlandığı bir program. Çocukların altyapılarının çok iyi olması gerekiyor. Yetiştiği okul ve aile çok önemli. Biz işin son noktasıyız. Son vuruşu yapan etkin bir noktadayız. Çocukların hızlı ve pratik soru çözmesi, sınav anındaki stresle baş edebilmesi ve bu anlamda rehberlerinin sürekli destekleyici olması etkili oluyor” açıklamasında bulundu.

Erdal Avcı'dan öğrencilere tavsiyeler

Sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdal Avcı, şöyle konuştu:

“Eksik oldukları konuları tespit ettikten sonra o konularla ilgili öğretmenlerden destek almaları çok önemli. Yaz aylarından günde 3-4 saat çalışmayla başlayarak, eylül-ekim aylarında bunu artıra artıra uzun soluklu bir maraton gibi düşünmelerini daha sağlıklı buluyorum. Bunun haricinde de dershanelerdeki deneme sınavlarına düzenli katılmalarını ve ÖDS sınıflarında yapılan çalışmalara katılmalarını ve nitelikli öğretmenlerle çalışmalarını tavsiye ediyorum.”

Konuşmaların ardından Erdal Avcı, Eren Küçükkurt'a plaket vererek tebrik etti.