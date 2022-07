YÖK'ten Dokuz Eylül'e ‘Engelsiz Üniversite' ödülü

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde bu yıl yakaladığımız başarı, geçmişte yaptığımız çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamış oldu” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri'nden 11 bayrak ve 7 nişanla döndü. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” kategorisinde ikinciliği elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ödülünü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı. Rektör Hotar, YÖK Başkanlığında düzenlenen törende kısa bir teşekkür konuşması da yaptı.

“Özel gereksinimi olan mensuplarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık”

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin hayatın her alanında ve eğitimde engelleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana engelleri aşmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde bu yıl yakaladığımız başarı, geçmişte yaptığımız çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu kanıtlamış oldu. Araştırma Üniversitemizde yatırımlarımızı hayata geçirirken özel gereksinimi olan mensuplarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık, faaliyetlerimizi ona göre planladık. Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunmak için farklı engel gruplarına yönelik çalışmalar yaptık. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelere verilen ‘Engelsiz Program Nişanı' kategorisinde ikinci olmamız da bu bakış açımızdan kaynaklanıyor. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüzün erişilebilirliğin sürekliliğini ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ülkemizde özel gereksinimi olan bireylere yönelik ilk kanunun hazırlanmasında emeği geçen birisi olarak bu alanda emek veren herkese, üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman ‘engeller aşılır, önemli olan vicdanlardaki engellerin kalkmasıdır' görüşünü savunduk. Bilimsel etkinliklerimizde, programlarımızda, bilgilendirme faaliyetleri ve sağlık hizmetlerimizde özel gereksinimi olan birey ve mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini son derece önemsiyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin engelsiz bir üniversite oluşturmak için ‘Kitabımın Sesi Ol', ‘Eylül Bebekler', ArtıBiz Kafe gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Hotar, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde özel çocuklara genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti başlattıklarını da hatırlattı. Hotar son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020'de Erişilebilir Üniversiteler kategorisinde ikinci olduklarını da sözlerine ekledi.

Ödül alan fakülte ve birimler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde 11 bayrak almaya kazandı. Bayraklar, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Veteriner Fakültesi'ndeki birimlere verildi. DEÜ, Engelsiz Program Nişanı'nı ise Buca Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ndeki birimleriyle aldı. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği (İngilizce), Maliye, Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri nişan almaya hak kazandı.

YÖK engelsiz üniversite ödülleri

2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri için 114 üniversiteden toplam bin 74 başvuru yapıldı. 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226'sı ‘mekanda erişilebirliğe' verilen ‘turuncu bayrak', 105'i ‘eğitimde erişilebilirliğe' verilen ‘yeşil bayrak' ve 53'ü de ‘sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe' verilen ‘mavi bayrak' oldu. 12 üniversiteye toplam 43 program nişanı verildi.