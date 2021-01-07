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Yol kontrolü sırasında durdurulan araçtan 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de, jandarma tarafından yol kontrolü esnasında durdurulan araçtan 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, jandarma tarafından yol kontrolü esnasında durdurulan araçtan 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt amaçlı kullanılmak üzere geri dönüşüm madeni yağların, Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nden Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgesinde bulunan kamyon ve tır garajlarına nakledilerek piyasaya sürüldüğünün bilgisini aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, sabah saat 05.00 sıralarında yol kontrolü sırasında bir araçta aramalar yaptı. Araçta yapılan aramalarda, tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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