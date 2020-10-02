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Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti

İzmir’in Foça ilçesinde akülü aracının şarjı bittiği için yolda kalan bedensel engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

İzmir'in Foça ilçesinde akülü aracının şarjı bittiği için yolda kalan bedensel engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti.


Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaya devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bedensel engelli V.O.'nun akülü tekerlekli sandalyesinin şarjının bittiğini gördü. V.O.'nun yolda kaldığını tespit eden Jandarma Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Kubilay Uyar, V.O.'nun ailesine ulaşmaya çalıştı. V.O.'nun ailesine ulaşamayan jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre tekerlekli sandalyeyi yürüterek V.O.'yu sağ salim ailesine teslim etti.

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