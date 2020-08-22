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Yolda yürürken gasp edildi, o anlar kameraya yansıdı

İzmir’de yolda yürüyen bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de yolda yürüyen bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.


Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.A.B.'nin arkasından gelen şüpheli, M.A.B.'yi zorla yere düşürdükten sonra içerisinde bir miktar para ve kartların bulunduğu cüzdanını alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini belirlemek için harekete geçti

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