İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı

İzmir Tire’de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.

İzmir Tire'de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.


Özellikle Dallık ve Yamandere köylerinde yollar aşırı buzlanma nedeni ile trafiğe kapandı. Dallık civarında buzlanma nedeni ile yolda bir araç mahsur kaldı. İhbarı alan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kar ekibi sabah saatlerinde bölgeye hareket etti. Dallık ve Yamandere bölgesinde tuzlama yapan ekipler yolu trafiğe açtı. Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.