Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Buca ilçesinin Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Tınaztepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğuş Caddesi'nde çevre yolu istikametine doğru giden Y.K (25) idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarparak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kadir Yula'nın hayatını kaybettiğini öğrenildi. Yola savrulan Kadir Yula'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü firar etti

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için yaptığı çalışma sırasında, olay yerinden kaçan otomobili 203/25 Sokakta, park halinde ve plakaları sökülmüş halde buldu. Otomabil sürücüsü Y.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.