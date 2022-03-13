Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş olay yerince can verdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kiraz ilçesi Yeni Mahalle Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz yönüne giden E.B.G. (26) idaresindeki 06 BTP 744 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Bozkurt'a (66) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Mustafa Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, araç sürücüsü E.B.G. (26), ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.