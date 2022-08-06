İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İzmir’in Bornova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye az kalsın süratle çarpıyordu.

İzmir'in Bornova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye az kalsın süratle çarpıyordu. 2 kişinin ölümden döndüğü anlar başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.



Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. 35 ES 477 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışık yandığı sırada süratli bir şekilde yoluna devam etti. Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen biri bisikletli 2 kişi, hızla gelen aracı son anda fark ederek altında kalmaktan kurtuldu.



O anlar araç kamerasında


Öte yandan meydana gelen olay, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, araçlara kırmızı, yayalara yeşil ışık yandığı esnada biri bisikletli 2 kişinin yaya geçidinden geçmek istemesi, bu esnada kırmızı ışıkta yola devam eden aracın yayaların hemen önünden hızla geçmesi ve yayanın durumu fark edip durarak sürücüye yavaşlamasını işaret ettiği görüldü.

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