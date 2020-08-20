Yöresel taşlar Buca'da hayat bulacak

Uluslararası Mermer Heykel ve Kumtaşı Rölyef Heykel Çalıştayı ile Buca Heykel Sempozyumu için yola çıktı. Kente yeni bir soluk katıp, genç heykeltıraşlarla taş ustalarını buluşturacak organizasyon 20 Eylül 2020'de Buca Gölet Tesislerinde gerçekleştirilecek. 10 gün sürecek görkemli etkinlik sonunda hayata geçirilen eserler, Buca sokaklarında sergilenecek.

Kenti sanatın ve sanatçının merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, 20-30 Eylül tarihleri arasında 1. Uluslararası Mermer Heykel ve Kumtaşı Rölyef Heykel Çalıştayı ve Buca Heykel Sempozyumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Heykel sanatını desteklemek amacıyla organize edilen çalıştay ve sempozyum, Buca Gölet Tesislerinde düzenlenecek. Kentte sanat rüzgarı estirip heykel sanatının genç yetenekleriyle taş ustalarını bir araya getirecek olan organizasyonda, birbirinden muhteşem heykellerin şekillenmesine imkan sağlanacak. Heykel çalıştayı sonunda hayat bulan eserler, Buca Belediyesinin belirleyeceği cadde ve sokaklara yerleştirilerek Bucalıların beğenisine sunulacak. Yöresel taşların ve kumtaşlarının usta ellerde hayat bulacağı etkinliğin gelecek yıllarda büyüyerek yoluna devam etmesi planlanıyor.