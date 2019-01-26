Yüksek lisanslı pilavcı

Öğretim görevlisi olmak için gireceği sınava da pilav sattığı minibüste hazırlanan genç adam, üniversitede göreve başlayıp ders vereceği günü bekliyor.

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Emrah Barkın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008-2013 yılları arasında jimnastik dalında takım halinde üst üste beş şampiyonluk kazanan ve 3'üncü kademe jimnastik antrenörü de olan Barkın, bir yıl önce dayısının minibüsünü devralarak pilav satmaya başladı. Dayısının bölgede 'Pilavcı Sülo' olarak bilindiğini, aynı minibüsle kendisinin de pilav satmaya devam ettiğini söyleyen Barkın, "Bu zamana kadar çeşitli işlerde çalıştım. Bir yıl önce dayımın önerisi ve maddi sıkıntılardan dolayı bu işe başladım. Daha önce çalıştığım yerlerde düşük ücretler alıyordum. Burası benim için daha iyi oldu. Asgari ücretin üzerinde kazancım oluyor. Kendi işim sonuçta. Ailemin geçimini pilav satarak sağlıyorum. Eşim de beden eğitimi öğretmeni fakat o da çalışmıyor. Eşim hamileyken ve raporu varken işten çıkardılar. Bu konu ile ilgili de Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Hamile ve raporlu olan bir kişi işten nasıl çıkartılır?" diye sordu.

Sınava çalışıyor

İşlerinde boşluk oluştukça yanında getirdiği kitaplardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına da çalışan Barkın, amacının üniversitede öğretim görevlisi olmak olduğunu söyledi. Sattığı pilavı önceleri eşi ile ablasının yaptığını şimdi ise eşiyle kendisinin hazırladığını söyleyen Barkın, "Benim branşımda çok açık var. Öğretim görevlisi olabilmek için elimden geldiğince çalışıyorum. Bu konuda devlet büyüklerimizden de yardım rica ediyorum" dedi.