İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran saat 04.45'te, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.


Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.