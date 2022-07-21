İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sahil Güvenlik ekipleri, 20 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.