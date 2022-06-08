Yunanistan unsurlarının geri ittiği 77 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Haziran saat 06.10 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-61) tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 07.50 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildikleri tespit edilen 39 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-61) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.