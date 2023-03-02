İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan'ın geri ittiği 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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