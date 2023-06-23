Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.