Yunanistan'ın ölüme ittiği 22 göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık sabahı saat 09.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.