Yunanistan'ın ölüme ittiği 39 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat saat 17.15 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itildiği tespit edilen 3 can salı içerisindeki 39 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.