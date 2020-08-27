Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ağustos saat 03.30 sıralarında, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.