İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanlılar tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 24 Eylül saat 06.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası üzerinde bulunan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya adasına çıkan 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, düzensiz göçmenleri kurtardı.


Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.