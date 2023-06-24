Yunus Emre Sonsırma, Petkimspor'da

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde VEF Riga forması giyen Kristers Zoriks'in ve Büyükçekmece'de oynayan Tayfun Erülkü'nün transfer edildiğini duyurmasının ardından, ABD'li oyuncu Peyton Aldridge'nin de bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı. Transfere ara vermeyen Petkimspor son olarak da Bahçeşehir Koleji'nden guard pozisyonunda oynayan Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Yunus Emre Sonsırma, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi böylece transferde şimdiden 3 oyuncu kadrosuna katmış oldu.