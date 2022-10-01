Yunus Günçe özel stand-up gösterisiyle İzmir'de

Sevilen oyuncu Yunus Günçe, "Akıllı insanlar için tasarladığım yeni nesil stand-up" olarak tanımladığı gösterisiyle 7 Ekim Cuma günü İzmir'de sahne alacak. Günçe'nin kendi hayatına dair samimi paylaşımlarda bulunduğu gösterinin biletleri www.biletininal.com'da satışa sunuldu.

Sevilen oyuncu Yunus Günçe yaptığı tek kişilik keyifli stand-up gösterileriyle adından söz ettiriyor. 7 Ekim Cuma günü İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda stand-up gösterisi yapacak olan Günçe, tüm sevenlerini gösteriye davet etti. Günçe, bu gösteri de geçmişini, başarısızlıklarını, yaptıklarını, yapması gerekenleri, yaşadığı ama aslında yaşamak istediği ülkesini anlatacak. Seyirciye keyifli bir gece vaat eden “Akıllı insanlar için tasarladığım yeni nesil stand-up” gösterisinin biletleri, www.biletininal.com'da satışa devam ediyor.