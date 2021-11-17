Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler, sahte kimliklerle yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçmak isteyen, hakkında FETÖ üyesi olmaktan yakalama kararları bulunan ve aralarında ihraç diplomat, asker pilot, avukat, polis, psikolog ve veterinerin bulunduğu şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ /PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma ya da dava bulunan 2'si diplomat 15 şüphelinin, deniz yoluyla İtalya'ya kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Urla'nın Demircili sahilinden yasa dışı yollarla kaçmayı planlayan, aralarında ihraç diplomat karı-kocanın da bulunduğu 1'i organizatör 15 şüpheli, ekipler tarafından eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Üzerilerinde sahte kimliklerle yakalandı

Öte yandan şüpheliler üzerinde yapılan üst aramalarında, 6 bin lira, 12 bin euro, bin dolar ile 17 cep telefonu, 1 laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin bazıları hakkında yakalama kararı bulunduğu, bazılarının da örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.