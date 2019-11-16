İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Sabahattin Tatar hayatını kaybetti

Balıkesir’de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde 13 Kasım'a zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Sabahattin Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tatar'ın, yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.


Postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonu olan Tatar, daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlamıştı. Sabahattin Tatar'ın cenazesinin bugün Ayvalık'ta defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.