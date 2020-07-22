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YÜSEM sınıf içi eğitime geri döndü

Pandemi sürecinde örgün eğitimlere ara verip uzaktan eğitimlere uygun olanları ise online eğitim olarak sürdüren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM), ‘İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimini’ derslik ortamında tekrar başlattı.

Pandemi sürecinde örgün eğitimlere ara verip uzaktan eğitimlere uygun olanları ise online eğitim olarak sürdüren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM), ‘İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimini' derslik ortamında tekrar başlattı. Eğitimler, Covid-19 salgını nedeniyle, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan tedbirlere harfiyen uyularak gerçekleştiriliyor.


Sosyal ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak ‘İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimini' tekrar yüz yüze eğitim şeklinde başlattıklarını duyuran YÜSEM yetkilileri, “Covid-19 salgını nedeniyle ‘Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun' kapsamında faaliyette bulunan eğitim kuruluşları tarafından verilen eğitimlere ara verilmişti. Ancak salgına karşın alınacak tedbirlerle birlikte bakanlık tarafından eğitimlere tekrar başlanabileceği duyuruldu. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığının ifade ettiği tüm önemleri derslik ortamında harfiyen uyguluyoruz ve sık sık kontrolünü sağlıyoruz. Eğitim alanlarını sosyal mesafe kurallarına göre düzenledik. Eğitimlerde ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemelerimiz eksiksiz bulunduruluyor” bilgisini verdi. Arabulucu avukatlara yönelik düzenlenen eğitimlerde, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yapılabilmesi için gerekli olan beceri ve bilgilerin kazanılması amaçlanıyor. Eğitmenlerin çoğunluğu sektörde yer alan arabulucu avukatlardan oluşuyor.

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