Yüz binler Emiralem Çilek Festivalinde buluştu

İzmir Menemen Belediyesi'nin ‘Çilek Tadında Festival' sloganıyla 13. kez düzenlediği Emiralem Çilek Festivali, Menemen, İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Festival sırasında katılımcıların yoğun ilgisi izdihama neden oldu.

Menemen Belediyesi tarafından ‘Çilek Tadında Festival' sloganıyla düzenlenen 13. Emiralem Çilek Festivali, ikinci gününde de coşkulu kalabalığa ev sahipliği yaptı. Emiralem sokaklarına kurulan stantlarda üreticiler çilek ve çilekten elde ettikleri ürünlerin satışını yaparken, vatandaşlar da hem alışveriş yaptı hem de festival alanında yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için kurulan atölyeler minik ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, Menemen, İzmir ve çevre illerden yüz binlerce ziyaretçi festivale katıldı. Festivalde tüketiciyle aracısız buluşma imkanı bulan Emiralem çilek üreticisi iki günde yaklaşık 80 ton çilek sattı.

Festival çerçevesinde ‘En Güzel Çilek', ‘En Güzel Çilekli Pasta' ve 3 kategori de ‘En Güzel Tarla' yarışmaları düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan verdi. Ödül töreninde konuşan Aydın Pehlivan, “Üretmenin, alın terinin kıymetini yaşamış biri olarak belirtmek isterim ki üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmek en büyük görevlerimizden biri. Baş tacımız olan çiftçilerimizin emekleri bizim için çok kutsaldır. Her biriniz düzenlemiş olduğumuz çilek festivalimize katılarak bizlere güç kattınız, onurlandırdınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu işi azimle yürüten üreticilerimize teşekkür ediyor, daha nice bereketli yıllar diliyorum. Dereceye giren tüm yarışmacılarımızı ve bütün üreticilerimizi de canı gönülden kutluyorum” dedi.

Merve Özbey coşturdu

Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Merve Özbey, çilek tadında geçen festivalin ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. Pehlivan, konser sonunda sanatçı Merve Özbey ve konser alanını dolduran binlerle birlikte öz çekim yaptı. Pehlivan, tüm katılanlara ve festivalin başından sonuna destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Emiralem Çilek Festivalinde yüz binlerce kişiyi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Pehlivan, “Benim güzel Menemen ailem. 13. Emiralem Çilek Festivalimizi hep birlikte başarıyla tamamladık. Festivaller, insanlarımızın birlik ve beraberliğine katkı sağlayan ve bölge özelliklerini öne çıkaran önemli etkinliklerdir. İlçemizin bu güzelliğini, bu özelliğini devam ettirmeye ve ürünlerimizi tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyoruz. İki gün boyunca yine çok güzel hatıralar biriktirdik. Festivalimize bu yıl yaklaşık 500 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Üreticilerimiz de yaklaşık 30 ton çilek satışı gerçekleştirdi. Hem esnafımızın hem üreticimizin hem de kıymetli misafirlerimizin yüzü güldü. Bu akşam da festival coşkumuza renk katan kıymetli sanatçımız Merve Özbey hanımefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmayıp, festival coşkumuzu doruğa çıkardınız. Sağ olun var olun. Ayrıca festivalimizin gerçekleşmesinde büyük emeği olan belediye aileme, katılım sağlayan tüm konuklarımıza ve ev sahipliğini en güzel şekilde yapan Emiralemli hemşerilerime özellikle teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin, ilçemizde ve ülkemizde en güzel şekilde yaşanması dileklerimle, sizleri en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Gelecek yıl bir kez daha Çilek Tadında Festivalimizde sizlerle buluşmak üzere, Allah'a emanet olun” dedi.