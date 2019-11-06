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Yüz binlerce fidan büyük buluşma için hazır

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe nefes için 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç" kampanyası kapsamında 11 Kasım Pazartesi Saat 11.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe nefes için 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç" kampanyası kapsamında 11 Kasım Pazartesi Saat 11.11'de 81 İlde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bu etkinliğin önemli ayaklarından biri olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe nefes için 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç" kampanyası kapsamında 11 Kasım Pazartesi Saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek. İzmir'de Muradiye ve Torbalı olmak üzere Türkiye'nin iki büyük orman fidanlıklarına sahip olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, burada yetiştirdiği fidanları İzmir ve Manisa İllerinde 43 lokasyon noktasına dağıtımlarına başladı. Çalışmaları yerinde görmek için Manisa'da bulunan Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğüne gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince çalışmalar hakkında Fidanlık Müdürü Nedim Bozkurt'tan bilgi aldı.



İzmir'de 300 bin, Manisa'da 200 bin fidan


Şu ana kadar Torbalı ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüklerinden İzmir ve Manisa İllerinde 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim etkinlikleri için 350 bin fidanın dağıtımını yapıldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince İzmir'de 300 bin, Manisa'da 200 bin fidanın toprakla buluşacağını, bunun bir saat içinde gerçekleşeceğini söyledi.



Büyük ilgi var


Orman Genel Müdürlüğünün her yıl 250 milyon adet fidanı toprakla buluşturduğunu söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 11 Kasım'da saat 11.11 de gerçekleşen etkinliğin orman sevgisi ve bilinci konusunda bir farkındalık oluşturmak için güzel bir fırsat olduğunu söyledi. İzmirli ve Manisalı vatandaşların kampanyalarına büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Derince, gelecegenefes.com sitesinde 3 gün gibi kısa bir süre içinde fidanların yüzde 100'ün üzerinde sahiplenme derecesine ulaştığını da sözlerine ekledi.

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