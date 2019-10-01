Yüzerek Sakız Adası'na kaçarken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yüzerek kaçmaya çalışan Libya uyruklu göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir göçmenin yüzerek Sakız Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, Libya uyruklu göçmenin yerini tespit etti. Ekipler, müdahale ederek göçmeni sahil güvenlik botuna aldı. Çeşme ile Sakız Adası arasındaki 9 millik mesafeyi yüzerek geçmeye çalışan Libya uyruklu göçmen, Çeşme İskelesine getirildi.

Göçmenin, sağlık kontrolünün ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.