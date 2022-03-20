Yüzlerce sporcu dünya mirasını koşarak keşfetti

Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi. 19-20 Mart tarihleri arasında “Dünya Mirasını Koşarak Keşfet” sloganı ile düzenlenen maratonun sona ermesinin ardından Carpouza Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl kez düzenlenen Efes Ultra Maratonu'na 17 ülkeden 150'si yabancı toplamda bin 754 sporcu katıldı. Etkinliğin ilk gününde 23 K, 41 K, 61 K, 120 K etapları, ikinci gününde ise 5 K ve 12 K etaplarını koşan sporcular, Selçuk'un tarihi destinasyonları ve doğal zenginliklerini koşarak keşfetti. Tüm parkurların Efes Alt Kapı'dan başladığı maraton sonrasında Carpouza Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

"Önümüzdeki sene bu organizasyonu daha büyük katılımla gerçekleştireceğiz"

Organizasyon öncesinde bir açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bu yıl Efes Ultra Maraton'a yurt dışından katılımcı sayısının düşük olmasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek ,“Keşke şu an barış içerisinde giden bir dünya olsaydı da o ülkelerdeki sporseverler de yaşam koşullarının nasıl olabileceğinden endişe duymaktan ziyade barış içerisinde bu koşuya katılabilselerdi. Umut ediyoruz ki; önümüzdeki sene bu organizasyonu daha büyük katılımla gerçekleştireceğiz. Çünkü önümüzdeki senenin biz de barış yılı olmasını istediğimiz için bu sene 1 Eylül ve EFEST noktasındaki festivalimizi 'Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet-Barış Senin İzinden Gitsin' sloganı altında açacağız. Barış dolu yarınlarda sporun, kültürün izinde insanların tek bir medeniyet çerçevesi içerisinde hareket etmesi gerektiğinin, dünyada artık sınırların olmadığının aslında herkesin esas mevzusunun kültürün daha fazla gelişmesi, insanların daha huzurlu, mutlu yarınlarda olabilmesi adına sportif faaliyetlerin gerçekleşmesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Efes Ultra Maraton sorumlusu Ali Cem Aktaş keyifli bir maraton geçirdiklerini ifade ederek, “Tüm sporcularımızın ayaklarına sağlık. Umarım bundan sonraki yıllarda da yine koşarak keşfederiz. Tüm sponsorlarımıza ve Selçuk Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.