Yüzlerce yıllık Yörük ve Türkmen geleneği Buca'da yaşatıldı

Geleneksel Yörük Türkmen Şöleni gerçekleştirilirken, şölende birbirinden renkli dakikalar yaşandı.

Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Geleneksel Yörük Türkmen Şöleninde, Yörük ve Türkmen kültürü, Yörük çadırından mutfağına, Yörük göçünden gelin almasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. Buca Kırıklar'daki Yörük Obası Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe; Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve çok sayıda Yörük Türkmen dernek başkanı katıldı. Temsili Yörük göçüyle başlayan etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle gelen Yörükler, deve sırtında temsilin gelin alma canlandırması yaptı. Alana kurulan Yörük çadırının yanı sıra; folklor, müzik, mehter, cirit ve çeşitli gösteriler yapılırken, Yörük kültürüne özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sözlerine kendisinin de bir Yörük olduğunu ifade ederek başlayan Kılıç, “Buca'da Yörük-Türkmen geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere, çocuklarımıza Yörük-Türkmen geleneğinin en güzel yanlarını yansıtmak istiyoruz. Yörük-Türkmen geleneğinin o fedakâr; vatanı için, milleti için, bayrağı için, ülkesi için yeri geldiğinde canını vereceği o kültürünü gelecek nesillere aktarmak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar Yörük ve Türkmenlerin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Yörükler, geçmişten günümüze Türk kültürünün korunmasında ve yayılmasında etkin rol oynamışlardır. Anadolu kültürünün, sevginin, saygının gelecek kuşaklara aktarılmasında öncü olmuşlardır. Biz bu geleneklere sahip çıkarak daha da yaygınlaştıracağız. Bir Yörük torunu olarak söylüyorum. Yörük geleneğimizi göreneğimizi yaşatmak bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.