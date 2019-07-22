Yüzme kursları Aliağalı çocukların neşesi oldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gençlik merkezi içerisinde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu Aliağalı çocukların neşesi oldu.

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi, kısa sürede küçükten büyüğe her yaştan vatandaşın ortak yaşam merkezi haline geldi. Özellikle 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarına Aliağalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 buçuk metre derinliğe sahip yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen kurslar, haftanın dört günü gerçekleşiyor. Gruplara ayrılan çocuklar, haftada iki gün ikişer saat yüzme eğitimi alıyor. Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslarda çocuklara yüzmenin ilk aşaması olan; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi temel eğitimler veriliyor.

Yılın 12 ayı devam edecek kurslar da yaz dönemine ait eğitimlerin eylül ayında son bulacağı belirtildi.