"Yüzünüz hep böyle gülsün"

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki gençlerle yapılan anket, yüzde 70'e yakınının "gelecekten endişeli" olduğunu ortaya koydu. "Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı" projesi ile bu tabloyu değiştirmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 2 binden fazla lise öğrencisinin önüne hedef koyarak umut aşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen "Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı" adlı sosyal proje, geleceğe hazırlanan gençler için bir umut ışığı yakmayı hedefliyor. Projeye katılan üniversite adayı gençler; gelecekleri ile ilgili olumlu düşünme, hedef ve amaç oluşturma, kişisel farkındalık, dijital şiddet, sosyal medya okur yazarlığı ve teknolojinin mesleklere etkisi gibi konularla ilgili eğitim alırken, yaşadıkları sınav baskısını da “Sınav mı Hayatım? Hayatım mı Sınav?” başlığı altında uzmanlarla birlikte değerlendiriyor. Eğitim sonrası İzmir'de bulunan üniversitelere yapılan teknik geziye de katılan gençler, okumak istedikleri bölümler ve meslekler ile ilgili bilgi alırken, hem kampüs hayatını hem de bölümlerle ilgili merak ettikleri konuları ilgili öğretim üyelerine sorma fırsatı buluyor.

Gençlerin yüzde 70'i karamsar

17-18 yaş aralığındaki liselilerle yapılan anketin sonuçları, projenin önemli bir yaraya parmak bastığını ortaya koyuyor. Yapılan anket çalışmasına göre, gençlerin yüzde 70'e yakını geleceğe karamsar bakıyor. Projeye katılanların yaklaşık yüzde 85'i ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan programın hayata dair hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağladığı düşüncesinde. Aynı gençlerin yüzde 90'ı, “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesini diğer akranlarına tavsiye etti.

Umut projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında Torbalı, Aliağa, Kemalpaşa, Tire, Ödemiş, Bergama, Kiraz ve Seferihisar olmak üzere toplam 8 ilçede kişisel gelişim eğitimleri vererek ve üniversitelere teknik gezi düzenleyerek hedef oluşturma becerilerine katkı koyan "Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı" projesi, bu yıl yeni döneme Menemen'de başladı. Ardından Urla, Çeşme, Karaburun, Kınık, Dikili, Selçuk, Bayraklı ilçelerine de taşınan projeden geçtiğimiz yıldan bu yana 2 binden fazla liseli genç faydalandı.