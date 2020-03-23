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Zabıta mangalcılara göz açtırmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri mangal ve piknik yasağına uymayan vatandaşları uyardı, mangal malzemelerini topladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. İnciarltı ve Sahilevleri'nde denetim yapan zabıta ekipleri, mangal yakan ve piknik yapan kişileri uyardı, mangalları söndürdü ve topladı. İzmirlilere salgın nedeniyle evlerinde kalmalarını söyleyen zabıta ekipleri, çok sayıda kişinin bir araya gelmesine yol açan seyyar satıcılara da izin vermedi.

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