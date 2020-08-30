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Zafer Bayramı coşkusu Çeşme'nin her sokağına taşındı

Çeşme’de, sabah saatlerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin sona ermesinin ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, üstü açık otobüsle Çeşme’nin mahallelerini dolaşarak, vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı.

Çeşme'de, sabah saatlerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenin sona ermesinin ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, üstü açık otobüsle Çeşme'nin mahallelerini dolaşarak, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.


Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları etkinliklerinde kısıtlama uygulanması üzerine, Çeşme'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi Nuriş Oran ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, özel olarak hazırlanan üstü açık otobüsle, marşlar eşliğinde, Çeşme'nin bütün mahallelerini dolaşarak vatandaşların Zafer Bayramlarını kutladı.



Vatandaşlar konvoyun oluşturduğu coşkuya ortak oldular


Zafer Bayramı nedeniyle özel olarak hazırlanan konvoyun mahalleleri dolaşması sırasında marşları duyan vatandaşlar evlerinin pencerelerinde, balkonlarında ve sokaklarda, ellerinde Türk Bayrakları ile Zafer Bayramı'nın 98. yılının coşkusunu yaşadılar. Plajlardaki vatandaşlar da el sallayarak konvoyun oluşturduğu coşkuya ortak oldular. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da eşi Nuriş Oran ile birlikte vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



"Çeşme tek yürek oldu"


Akşam saatlerine kadar süren Zafer Bayramı turunun ardından sosyal medya sayfasında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Oran, Çeşme'nin tek yürek olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü coşkusunu, bağımsızlık aşkımızı, birlik ve beraberlik inancımızı pencerelerimizden, balkonlarımızdan tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. Cumhuriyet konvoyumuzla Çeşme'nin tüm sokaklarını gezerek, vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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