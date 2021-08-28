Zafer Kupası Efes Selçuk'ta başladı

Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları Pamucak Sahili'nde başladı.

30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları Pamucak Sahili'nde başladı. Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışların ilk gününde 80 optimist, 40 lazer tipi tekne ile toplamda 120 sporcu Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde Zafer Kupası için yarıştı. Efes Selçuk Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları ile Pamucak Sahili ilk kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Üç gün sürecek yarışların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yelken Yarışları Kupa Töreni düzenlenecek.