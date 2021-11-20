Zehir taciri kaçtı, gece kartalları yakaladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bekçi ekiplerinden kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, kaçarken cebindeki uyuşturucu maddeleri attı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi ile sokağa gelen D.U. (20), bir kişi ile görüştükten sonra yeniden taksiye bindi. Durumdan şüphelenen Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki mahalle bekçileri, taksiyi durdurarak şüpheliye araçtan inmesini söyledi. Bu sırada D.U. taksi şoförüne aracı sürmesini söyleyerek kaçmak istedi. Taksinin durdurulması üzerine araçtan indirilen D.U. bir anda bekçi ekiplerinden kaçtı.

Şüpheli kaçtı, bekçi kovaladı

Şüphelinin peşine düşen bekçiler, D.U.'nun kaçarken cebinden çıkardığı poşetleri çalılık alana attığını fark etti. Kovalamacada şüpheliyi yakalayan bekçiler, daha sonra D.U.'nun çalılık alana attığı poşetleri inceledi. Poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğunun fark edilmesinin ardından D.U., olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.U.'nun cebinden, içerisinde esrar maddesi olan 20 adet poşet attığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.