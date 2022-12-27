İhlas Haber Ajansı

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Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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