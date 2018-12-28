Zeybekci: ”1 Nisan günü sabah Anadolu'ya güneş İzmir'den doğacak”

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Kınık, Bergama ve Dikili ziyaretlerinin ardından Aliağa'ya ziyarette bulundu. İlk olarak MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret eden Zeybekci, ardından partisinin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Nihat Zeybekci'ye “Sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte Aliağa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeybekci ve beraberindekilerin ilk durağı MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar oldu. Acar'ı makamında ziyaret eden Zeybekci'ye beraberindeki Hamza Dağ, Yaşar Kırkpınar ile Aydın Şengül'ün yanı sıra Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ve MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ile iki partinin ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Acar: “Teşkilatımızla birlikte İzmir'e destek vereceğiz”

Nihat Zeybekci, Acar'ı ziyaretinde yaptığı kısa konuşmada, hayatı boyunca hiçbir işi yapıyormuş gibi davranmadığını, İzmir'de de teşkilatların desteğiyle başarılı işlere imza atacağını söyledi. Zeybekci'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, “Sonuna kadar yanınızdayız. Parti teşkilatımız ve ilçe başkanımızla birlikte inşallah İzmir'e destek vereceğiz.” dedi. Acar daha sonra Aliağa hakkında Nihat Zeybekci'ye bilgiler aktardı.

Kalabalık bir partili grubu karşıladı

Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Nihat Zeybekci ve beraberindekileri kalabalık bir partili grubu karşıladı. Zeybekci'nin parti teşkilatı ziyaretinde ilçe başkanı ve yöneticilerin yanı sıra AK Parti Aliağa Belediye Başkan Aday Adaylarından Aydın Şimşek, Hür Erdem Ünal, Gürcan Alkan, Aysun Laçinel Bölat ve Mehmet Fesih Hançınar da hazır bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Kazım Sayın'ın açılış konuşmasının ardından sırasıyla birer konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in özlediği belediyeciliğe AK Parti ve Nihat Zeybekci ile kavuşacağını vurguladı.

Zeybekci: “İzmirli CHP'liler de bu mazeretçilerden bıkmış”

Burada basına ve partililere seslenen Nihat Zeybekci, "Ziyaretimiz Aliağa Teşkilatımıza saygı ziyareti. İnşallah on beş gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir toplantıda ilçe adaylarımızı açıklayacağız.” diyerek Aliağa İlçe Teşkilatını bu toplantıda görmekten şeref duyacaklarını ifade etti.

İzmir'de yerel seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Nihat Zeybekci, "Kolay olsaydı, bu iş Ak Partililere kalmazdı. Evet, zor biliyorum. Bundan 15 sene önce İzmir'in problemlerini çözmek kolaydı. Bugünse çok zor ama İzmirli farkında. İzmir doğuştan Allah'ın yarattığı en güzel şehirlerden bir tanesi… Muhteşem ovaların, vadilerin ve nehirlerin buluştuğu, denizi ve tabiatıyla muhteşem bir alt yapısı olan bir şehir. Maalesef mazeretçilerin eline düşmüş. Maalesef 'ama, fakat, ancak' diyen bahaneci, umursamazların eline düşmüş. İzmir suistimal ve istismarcıların eline düşmüş. Artık zamanı, bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız adaylığımızı açıklamadan önce 'İzmir adayı sen olacaksın' dediğinde Baş üstüne dedik. İzmir'i gerçekten bu bahanecilerin elinden kurtaracağımıza inanmasaydık, İzmir'i ideolojik mentalitelerine kurban eden bu anlayışın elinden kurtaracağımıza inanmasaydık, bugün burada sizin karşınızda olmazdım” açıklamalarında bulundu.

Denizli Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsederek, İzmir'i yönetmek için tecrübeli olduklarına değindi. İzmir'in problemlerini çözmenin zor olduğunu ifade eden Zeybekci, “İzmirliler her şeyin farkında. 5 yıl daha böyle sürerse bu sorunların çözümü daha da imkansız hale gelecek. İzmir, doğuştan Allah'ın yarattığı en güzel şehirlerden bir tanesi. Ama maalesef mazeretçilerin eline düşmüş. İzmir maalesef istismar edilmiş. İzmir'i bu bahanecilerin elinden kurtaracağımıza inanmasaydık bu gün burada sizin karşınızda olmazdık. Çok net görüyoruz ki gerçek İzmirli CHP'liler de bu mazeretçilerden bıkmış” diye konuştu.

“İzmir'de katı atıklar dağlara ve derelere dökülüyor”

İzmir'de Türkiye'nin hiçbir şehrinde örneği olmayan bir biçimde katı atıkların dağlara ve derelere döküldüğünü söyleyen Nihat Zeybekci, “İzmir atık sularını çok büyük bir oranda arıtmadan tabiata veriyor. İzmir çocuklarımıza kapalı spor salonları üretememiş. Trafik sorununu çözememiş. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,6 metrekare. Bu oran birçok şehirde yaklaşık olarak 15 metrekaredir. 5 yılda göreceksiniz bunu 15 metrekarenin üzerine çıkaracağız. Projelerimizden çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu gün sizlere sadece merhaba demeye geldim. 15 gün içerisinde yine bir araya geleceğiz. Projelerimizi anlatmaya değil, sizinle tanışmaya geldik. On beş gün içerisinde tekrar bir araya geleceğiz hem projelerimizi paylaşacağız ve yeniden 'Bismillah' diyeceğiz. Tutmadığımız el, dokunmadığımız gönül kalmayacak. Derinden sessiz bir dalga geliyor. 1 Nisan günü sabah Anadolu'ya güneş İzmir'den doğacak” ifadelerini kullandı.

Aliağaspor FK forması hediye edildi

Konuşmaların ardından AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın; AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'a 35 numaralı Aliağaspor FK forması ile Yeniçeriler Taraftar Grubunun atkısını hediye etti. Zeybekci ve beraberindeki heyet daha sonra Foça ziyaretini gerçekleştirmek üzere Aliağa'dan ayrıldı.