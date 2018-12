Zeybekci: “31 Mart'ta Kordon'da diz kıra kıra zeybek oynayacağız”

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, büyük coşkuyla karşılandığı İzmir'de, “Biz İzmir'e gönüller almaya, gönüller yapmaya, İzmir'e hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart günü AK hizmet belediyecilik bayrağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız? Ayağımızın altı şişene kadar, ellerimiz nasır tutana kadar çalışacağız. Ege'nin güzel insanları 31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra bir zeybek oynamaya var mıyız?” dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, aday gösterilmesinin ardından ilk kez seçim bölgesi İzmir'e geldi. Miting yapması planlanan Zeybekci'nin programı, hava muhalefeti nedeniyle salona alındı. Geniş bir katılımın olduğu programda, Zeybekci coşkuyla karşılandı. Partililer ellerinde bayraklar ve alkışlarla ‘İzmir seninle gurur duyuyor' sloganları attı.

“31 Mart AK hizmet bayrağını büyükşehire asmaya var mıyız?”

Adaylığı açıklandıktan sonra il binasına ilk kez geldiklerini belirten Zeybekci, “İzmir'in her sokağında her ilçesinde, her mahallesinde iş hanında başı dik, alnı açık bugün bir tek siyasi parti vardır dolaşacak; o da AK Parti'dir. Biz İzmir'e gönüller almaya, gönüller yapmaya, İzmir'e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir'i kullanarak yönetmeye değil. Ne yaparsak sizlerle beraber, teşkilatımızla beraber yağacağız. Bugün eğer İzmir'de AK hizmet belediyeciliğini İzmir belediyesine hakim yapmaya var mıyız? 31 Mart günü AK hizmet belediyecilik bayrağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız?” dedi.

Miting yapması planlanan Zeybekci, salonu hınca hınç dolduran kalabalığa seslenerek, “İl başkanımızla İzmir'de hep beraber kardeşçe, daha büyük bir alanda yine inşallah ‘Ya Allah bismillah' diyeceğiz. Bizim Ege'nin tabiriyle ‘Bunu saymicez.' Bilin ki bu kardeşinizin canı feda. Ege'nin güzel insanları 31 Mart günü şu Kordon'da diz kıra kıra bir zeybek oynamaya var mıyız? Ama öncelikle gönülleri fethederek bunu yapacağız” dedi.

“Son nefesimize kadar İzmir'deyiz artık”

4 ay boyunca çok çalışacaklarını belirten Zeybekci, “Sıkılmadık el bırakmayacağız, girilmedik gönül, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Adaylığımızın açıklandıktan sonra ilk defa bir araya geldik: Ama bundan sonra hep birlikte beraber olacağız. Yarın, öbür gün her gün buradayız. Allah'ın izniyle son nefesimize kadar İzmir'deyiz artık. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum; İzmir'de artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir'deki bu makus talihini değiştirmeye var mıyız? Kimseye kendi ideolojilerini alet etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ayağımızın altı şişene kadar, ellerimiz nasır tutana kadar”

Zeybekci seçim çalışmasının bugün itibariyle başladığını işaret ederek, her mahallede, sokakta bir bir yürüyeceklerini ifade etti. İzmir'in hizmetkar belediyecilikle tanışacağını dile getiren Zeybekci, “Allah'ın izniyle layık olduğu yere getireceğiz. İzmir bu muhteşem Anadolu'nun en muhteşem şehir olacak mı? İzmir dünya şehir olacak mı? İzmir'i bütün dünya kıskanacak mı? Sizlerle beraber yapacağız bunu. Bundan sonra çok yorulacağız. Ayağımızın altı şişene kadar, ellerimiz nasır tutana kadar” dedi.

“Dağları delecek kim varsa Allah ona nasip etsin”

Bakan Zeybekci, İzmir'e hak eden hizmeti verecek olanın kazanması temennisinde bulunarak, “Şundan emin olun; “Ya bu adam yorulmak bilmiyor mu, bu adamın uykusunu gelmiyor mu, bu adamın hiç uykusu gelmiyor mu dedirteceğim size. Ona göre hazırlanın. Evde çoluğunuz çocuğunuzla peşinen konuşun. AK Parti İzmir olarak duamız, Cenabı Allah İzmir için en güzelini nasip etsin. İzmir için sevgiyle, aşkla dağları delecek kim varsa, Allah ona nasip etsin. Kim hak ettiği yere getirecekse Allah onlara nasip etsin. Kim hizmetkar olmayı Allah'ın lütfü olarak görecekse Allah onlara naip etsin. Biz AK parti olarak hazırız, Hoş bulduk sefalar bulduk” dedi.

“O büyükşehir belediye balkonunda bir balkon konuşması yapacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da günün tarihi bir gün olduğunu, düğün günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yaklaşık 7-8 ay önce kongremizi yaptık. Kongremizde 30 ilçemizin tamamıyla birlikte o günkü heyecanla coşkuyla 31 Mart akşamı AK Partili büyüğümüzün, dava arkadaşımızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı balkonunda balkon konuşması yağacağını ifade etmişti. Ona çok az zaman kaldı. 4 ay sonra AK Parti'de hizmet etmiş, kardeşimiz, büyüğümüz, o büyükşehir belediye balkonunda bir balkon konuşması yapacaktır. Buna hazır mısınız İzmir teşkilatı? Nihat Zeybekci, İzmir ve Ege'nin en iyi, en başarılı belediye başkanlarındandır. İzmir'in her sokağında Denizli'de yaptığı belediyecilik çalışmalarını her yerde duydum, dinledim. İhracat rakamlarının yükseldiği zamanlar, Zeybekci'nin bakanlığı zamanlarıdır. İzmir'e hep sahip çıkmış, irtibatını hep kurmuştur. Bakanımız inşallah tecrübesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en iyi şekilde sağlayacaktır. . İzmir'de 2019 30 Martı'nda başarılı olacak neticeyi hep birlikte elde edeceğiz. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında, AK Parti birinci olduğunda başarı teşkilatımızın olacaktır. Bugün itibariyle seçim kampanyası başlamıştır, hayırlı olsun AK Parti İzmir teşkilatı. Ele güne, hasetçilere, fesatçılara karşı Allah bizi mahcup etmesin” diye konuştu.

"İzmir'in kaybedecek zamanı yok"

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle programı salona almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Şengül, “Bizim için tüm teşkilatımız bizim için çok önemli. Sayın Bakanım İzmir'imize hoşgeldiniz. Biz sizi çok yakında tanıyoruz. İzmir'in kaybedecek zamanı yok. 15 yıldır sorunları birikmiş dağ gibi olmuş İzmir'i tecrübesi olmayan kişilere teslim etmek yerine tecrübeli, Denizli'de belediyecilik yapmış, ardından bakanlık yapmış, İzmir'de iş adamı olarak çalışan ve en fazla vergi verenler listesinde olan Sayın Bakanımız ile birlikte inşallah tüm teşkilatımızla tek yumruk olacağız. Hedefimiz İzmir'i kazanmak ve İzmir'in mahrum olduğu hizmeti getirmek. Bütün olumsuzlukları yok. Kendisi belediye başkanı gibi görecek kendisine bakanımızın yerine koyacak. Uyumadan, yorulmadan, canla başla çalışacak. İzmir'in bize, tecrübeli kadroya ihtiyacı var. AK Parti teşkilatı olarak İzmir'in emrindeyiz. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir ve Denizli milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.