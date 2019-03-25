Nihat Zeybekci, "Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız. Türkiye'de şampiyon olup dünyada ses getirici etkinliklerde bulunacağız" diye konuştu.

7 gün önce başlayan İzmir E-Spor Turnuvası'nda 5'erli kişilerden oluşan 256 takımın müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Buca e-spor ekibi, birinciliği elde etti. Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekcİ de, gençlerle buluştu. Zeybekci, e-sporun kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak organizasyonların düzenlenmeye başladığını, olimpiyatlara dahil edilmesi konusunda da görüşmelerin yapıldığını söyledi. Nihat Zeybekci, göreve geldiklerinde belediye olarak “şampiyonlar İzmir'den çıkar” sloganı doğrultusunda, bu alanda da şampiyonların çıkması için gerekli tüm altyapıyı hazırlayacaklarını belirterek, “Belediye bünyesinde bir e-spor kulübü kurulmasını sağlayacağız. Türkiye'de şampiyon olup dünyada ses getirici etkinliklerde bulunacağız. Gençlerin ilgisini çeken bu branşa destek olacağız. Şampiyonaların İzmir'de düzenlendiği, uluslararası yarışmaların da olduğu faaliyetler yürüteceğiz” dedi.

Nihat Zeybekci, genç girişimci Burak İzmir'in organizasyonunu üstlendiği e-spor turnuvasında dereceye giren takıma kupasını verdi, başarılarının devamını diledi. Bin 280 kişinin oluşturduğu 256 takım arasından turnuvayı kazanan takımdaki 5 oyuncuya profesyonel oyuncu koltuğu, ikinciye oyuncu klavyesi, üçüncüye de profesyonel oyuncu ‘mouse'u hediye edildi.