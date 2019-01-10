Zeybekci, beyaz baston ödemeleri hakkında konuştu

Ödemesinin SGK sistemi içinde yapılmamış olmasını teknik hata olarak görüyorum" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında İzmir'deki görme engelliler derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanlığı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan, SGK'nın beyaz baston için sadece 22 liralık ödeme yaptığını söylemesi üzerine Zeybekci, “Başkanımızın dile getirdiği gibi beyaz baston bir ihtiyaç. Ödemesinin SGK sistemi içinde yapılmamış olmasını teknik hata olarak görüyorum" diye konuştu.

“Bizden alacakları var”

Engelli olmanın kimsenin suçu olmadığını belirten Zeybekci, "Görme engelli kardeşim, benim yerime görme engelli olmuştur. Engelli kardeşlerimiz, engelli olmayanların yerine engelli olmuştur. Tüm bu kardeşlerimin toplumlardan ve bizlerden alacağı vardır. Şehirleri tasarlarken belli özellik var; engelsiz olanlar engellilerin tasarladığı yerde hayatlarını rahat devam ettiriyorlar ama engellilerin engelsizler için tasarlanan dünyada yaşamaları imkansızdır. Burada görev kamuya düşer. Nefes sayısını artırmak devletlerin kudretinde değil ama insanların son nefesini huzurlu ve rahat almasını sağlamak için milyarı gözünü kırpmadan harcadığı zaman devlet devlettir" dedi.

“Beyaz baston bir ihtiyaç”

AK Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili çok güzel çalışmalar yaptığını vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti: “Sosyal hayatları, yaşam standartları, maddi imkanlar, istihdamla ilgili imkanlar üst seviyede oldu ama yeterli değil. Başkanımızın dile getirdiği gibi beyaz baston bir ihtiyaç. Ödemesinin SGK sistemi içinde yapılmamış olmasını teknik hata olarak görüyorum. Belediye başkanlığım döneminde tek amacım şehrin bir ucundan bir ucuna engellilerin hiçbir engelli karşılaşmadan şehri dolaşabilmesiydi. Şehri ona göre tasarlardık. Hiçbir fiziksel engelli kardeşim belediyeye geldiğinde tekerlekli sandalyesini almadan çıkmadı.”

“İşgale müsaade etmeyiz”

Kaldırım işgalleri hakkında da konuşan Zeybekci, şunları söyledi:

“Hiçbir yerde işgale müsaade etmeyiz. Kaldırımlar hususunda duyarlılığımız en üst seviyede. Hükümetimiz toplu taşımada keskin düzenlemeler yaptı. Özellikle 1 Nisan'dan itibaren engelli engelsiz herkes için hak olan kaldırımlarda araç parkına asla müsaade etmeyeceğiz. ‘Yeterli otopark var mı ki' denilebilir. Yeterli otopark imkanı 5 yıl içinde sağlanacak. Hiçbir şey kaldırım işgalini hak ettirmez. Hususu esnaflarımızla konuşarak yapacağız. Kural konduğunda istisna olursa kural adaletsizliğe yol açar.”

“Arabalar çıkmasın diye kaldırımı 30 santim yapmak ilkelliktir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursa her talep edene beyaz baston hediye edeceklerini kaydeden Zeybekci, “Bu son derece sempatik olur ve biz bunu yapacağız. Bunun seçim propagandalarında kullanmak ayıpmış gibi geliyor. Bunlar söylenmez. Bir hak çünkü bu. ‘Hakkını veriyorum' diye reklam yapmak kadar yanlış bir şey düşünemiyorum. Bu ‘size su veriyorum şebekeden' demek, ‘sokakları süpürüyorum' demek gibi. Bu hakların da bence siyaset üstü görülmesi, kimse tarafından istismar edilmemesi gerekir. ‘Sokağa çıkamıyoruz' diyorlar. Evet haklılar. İzmir'imizin bir hayali var. İzmir'de bir hayal yazacağız. Bir hedefimiz olacak. Bu şehirde baştan ayağı, bütün standartlarıyla hiçbir kurum ve kuruluş engelleri engelleyen hiçbir şeye müsaade etmeyecek. Bunu da şehrin yasası haline getireceğiz. Arabalar çıkmasın diye kaldırımı 30 santim yapmak ilkelliktir. Bu millet, kültür üreten, bu millet güzel bir şehir ürettiğinizde medeniyetin en güzel örneklerini gösterecektir” diye konuştu.

Beyaz baston ödemeleri

Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan da, “Merkezi ve yerel yönetimler engellilerle ilgili kayda değer çalışmalar yapıyorlar ama engelli kişi evinden çıkamıyorsa, kaldırımlarda özgürce yürüyemiyorsa o haklara ulaşması gerçek anlamda sıkıntı olacaktır. Bizim özellikle kaldırım işgalleri anlamında sorunlarımız var. İşgaliyeler kontrol edilemediği için kentlerimiz yürünemez halde. Beyaz bastonla ilgili SGK 22 lira ödeme yapıyor. Bu ödeme düşük olduğu için sponsorlar bizlere hediye editör. İzmir'de maalesef engelli hizmetleri anlamında sıkıntılar var. Birlikte yaşama kültürünü artırmamız lazım” ifadelerini kullandı. Arıkan, Zeybekci'nin seçim propagandasında engellilerle ilgili çözümleri dile getirmesini önerdi.

“Beyaz bastonun anlamı büyük”

Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Ufuk Özen ise şunları söyledi: “AK Parti'nin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda bizlerle bir araya gelmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki görme engellileri siyasi partiler kolaylıkla hatırlamıyor. Biz farkındalık anlayışından uzaklaşıp toplumun eşit bireyi olarak toplumsal yaşamda yer almak istiyoruz. Bütün mücadelemiz bu doğrultuda. Beyaz baston, bizlerin toplumsal yaşama katılmasının bir aracı. Sıradan bir görüntüye sahip olmasına rağmen bizim için anlamı çok büyük.”

Konuşmaların ardından Zeybekci tarafından temsili olarak dernek temsilcilerine iki adet beyaz baston teslim edildi. AK Parti tarafından dernek temsilcilerine verilecek beyaz bastonlar ihtiyaç sahibi görme engellilere ulaştırılacak.