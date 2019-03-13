Zeybekci dünya gündeminde

Aynı zamanda Zeybekci'nin seçim sloganı olan “İzmir'e Değer” ismiyle çekilen film, Facebook, Twitter ve İnstagram sosyal medya platformları toplamında kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Yayınlandığı ilk andan itibaren Twitter'da da Türkiye gündemi haline gelen reklam filmi, dünya sıralamasında da 8'inciliğe kadar yükseldi.

“Zeybekci çözer, İzmir'e değer” sloganıyla “daha yaşanılabilir bir İzmir” sözü veren AK Parti Adayı Zeybekci, seçim için hazırlanan reklam filmiyle gündemin ilk sırasına oturdu. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın sevilen şarkısı “Aya Benzer”in Zeybekci için yapılan uyarlaması olan “İzmir'e değer”, ulusal televizyonlarda ve sosyal medyada aynı anda yayına girdi. ‘Aya Benzer'in ilk kez senfonik olarak yorumlandığı film, büyük beğeni kazandı.

Kısa süre içinde Twitter'da Türkiye gündemi olan reklam filmi, sosyal medya platformlarında 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Film yalnızca birkaç saat içinde yüz binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

Zeybekci işaret dili konuştu

Reklam filminde rol alan Nihat Zeybekci, yapım için özel olarak işaret dili dersleri aldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı filmde işaret dilini kullanarak İzmirlilere “Daha güzel bir İzmir hayalini gerçekleştirmek için hazırız” mesajı verdi.

Yönetmenliği Başbuğ yaptı

Büyük ilgi gören reklam filmi, oldukça profesyonel bir çalışmanın ürünü film için yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir ön hazırlık yapıldı. Urla'dan Çiğli'ye kadar İzmir'in farklı noktalarında yapılan çekimlerde, 7'den 70'e pek çok İzmirli de rol aldı.

Zeybekci'nin “10 Numara İzmir” başlığıyla açıkladığı projelerinden ve İzmir'in geleceği için kurduğu hayallerden ilham alan filmde, geleceğin mutlu İzmir'i tasvir edildi.

Modern İzmir, Marka İzmir, Üreten İzmir, 10 Numara İzmir, Şampiyon İzmir, Geleceğim İzmir, İşim İzmir, Alkışlarla İzmir ve Saygıyla İzmir sloganları, filmde yer aldı. İzmirlilerin günlük yaşantısına uyarlanan bu sloganlar, hayatın içinden karelerle izleyiciye sunuldu.

Filmin yönetmenliğini ise, alanının en ünlü isimlerinden biri olan Kemal Başbuğ yaptı. İstanbul'dan bu film için özel olarak İzmir'e gelen Başbuğ ve ekibi, hazırlığı bir ay süren çekimleri üç günde tamamladı.

Kamera arkası klibi hazırlandı

1 dakika 17 saniyelik filmin, kısa versiyonu da aynı anda görücüye çıktı. 31 saniyelik kısa versiyon da uzunu kadar beğeni topladı.

Reklam filminin çekimleri sırasında da birbirinden renkli anlar yaşandı. Zeybekci'nin işaret dilini öğrenirken ekibiyle arasında geçen eğlenceli diyaloglar da, kamera arkası klibi olarak hazırlandı.