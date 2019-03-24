Zeybekci: "Efelenmeye değil, efe gibi dik durmaya geldik”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ödemiş'te “İzmir'in efesi Nihat Zeybekci, Ödemiş seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. Nihat Zeybekci, İzmir'le, Ödemiş'le gurur duyduğunu, efelenmeye değil, efe gibi dik durmaya geldiğini belirterek, “İzmir'de mazeretcilerin, bahanecilerin, 'fakat-ama-ancak'çıların giderek yerlerine kentin makus talihini değiştirecek hizmetkarlar gelecek” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir Ödemiş'te halkla bir araya geldi. Dağlarından yağ ovalarından bal akan bereketli topraklarda bulunan İzmir'in ihmal edildiğini, memur şehri Ankara'nın ekonomik büyüklük olarak İzmir'i geçtiğini dile getiren Zeybekci, kentin makus talihinin değişeceğini tekrar tekrar dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önce Ödemiş, önce İzmir diyen herkesin desteğiyle İzmir'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğuna dahil edeceğiz. Bizim derdimiz kimseyle değil, derdimiz İzmir. Bir zamanlar ticaretin, taşımacılığın, kültürün ve turizmin başkentinin bugünkü haline razı değiliz, kaybettiği yılları 5 yılda kazandıracağız. Küçük Menderes Havzası'nın ne hale geldiğini göreceksiniz.”

"Her ilçede, büyükşehir belediyesinin sahip çıktığı kooperatiflerimizle, tarım, hayvancılık ve diğer ürünlerimize de sahip çıkarak 3-5 paraya gitmesine, yere düşmesine izin vermeyeceğiz” diyen Zeybekci, “Kuracağımız şirket bünyesinde soğuk hava depolarıyla, işleme, paketleme tesisleriyle ürünleri markalaştırıp dünya pazarına çıkaracağız, pazarlayacağız. Bölgenin yıldızı parlayacak, kardeşimin yüzü gülecek” diye konuştu.

"İttifakını neden açıklamıyor?"

Türkiye'nin üzerine oynana oyunların, ülke güçlendikçe, büyüdükçe, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına girip ilk 5 hedefinde oldukça, dünyanın en büyük havalimanını yaptıkça, ihracatta, ekonomide meydan okudukça, ecdadın emaneti topraklarda ‘biz de varız' dedikçe devam edeceğini söyleyen Zeybekci, "Bunların maşaları, uşakları bitmeyecek. Bunlara hep birlikte karşı durmaya var mıyız. Hadlerini bildirmeye var mıyız? Onların uşakları ve bunları sırtlarına alanlara İzmir'i, Ödemiş'i dar edecek miyiz?” diye sordu.

Zeybekci, "Yöneticileri terör örgütüyle özleşen partinin yetkilileri 'İzmir'de CHP adayını destekliyoruz' diyerek ittifaklarını açık açık söyledi. Adaya bu sorulduğunda ise kem-küm, gak-guk dedi. Bu millet çukur eylemlerini yapanlara desteğini bilmiyor mu? Devlet 78 şehit vererek hadlerini bildirdiği o hainlere ‘size destek vermeye geldim, yanınızda olamadığım için üzgünüm' dediğini bilmiyor mu? Şimdi neden gak-guk diyorsun, bugün de çıkıp bunları açık açık söylesene. Millet senin kiminle olduğunu bilmiyor mu?” dedi.

"Hevesleri kursaklarında kalacak"

"O, CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun ve Kandil'in adayı" diyerek devam eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'ye oy verenler başımızın tacıdır, ama o üst yönetimi terör örgütünün evet demediği hiçbir şeyi yapamaz, bir kelimeyi söyleyemez, odalarındaki ışığı bile yakamaz. Parti, terör örgütü kararı olmadan CHP adayını destekleyebilir mi? Bunların niyeti bozuk, belediye değil, İzmir'de yüz karası çöp problemini bitirmek değil, suyu, kanalizasyon alt yapı trafik otopark park değil. Bunların niyeti bu ülkeyi başka bir yere götürmek. Allah'ın izni ile hevesleri kursaklarında kalacak. 31 Mart'ta güneş Türkiye'ye İzmir'den doğacak” diye konuştu.

"Cekete oy verecek misiniz?"

Millete verdiği sözleri asla unutmadıklarını, verdikleri sözleri canları pahasına tutacaklarını, emanete asla ihanet etmeyeceklerini ve ettirmeyeceklerini söyleyen Zeybekci, "İzmir bunların umurlarında değil. Soruyorsun kaç yıldır bu şehrin yönetiminde siz varsınız. Türkiye'nin hiçbir yerinde çöplerini doğaya atan başka şehir yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde kanalizasyon problemi kalmadı, kanalizasyon körfeze dökülüyor. Omuzlarını çekiyor. 'Ceketimizi koysak, seçilir' diyorlar. Cekete oy verecek misiniz?” diye sordu.

"180 gün yurt dışında"

İlçe belediye başkanının 180 gün yurt dışında ne yaptığını soran Zeybekci, Ödemiş'te 30 dönüm tarlanın 3 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, "Seferihisar'da 30 dönümlük ada 1 milyon 300 bin liraya satılmış. Tatil köyünü 125 dönümlük arazisini, kendi koyu ile birlikte 12 milyona satarken, vicdanın hiç mi sızlamadı. İlçede 10 yılda satılmadık 1 metrekare belediye arazisi kalmadı. Ama belediyenin çalışanları 4 aydır düzenli maaş alamıyor. Sattığı adanın parası yurt dışı uçak biletlerine anca yeter. Sattığı mülklerden belediye 160 milyon lira, bilirkişi en az 1 milyar eder diyor. Bu talana dur demeyecek miyiz?” dedi.