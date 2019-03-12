Zeybekci EGİAD'ın konuğu oldu

Toplantının açılış konuşmasını EGİAD Başkanı Mustafa Aslan yaptı. İzmir'in son yıllarda gelişim atağında olduğunu belirten Aslan, EGİAD olarak İzmir'in sadece yaşanacak değil aynı zamanda yatırım yapılacak ve çalışılacak bir şehir olduğu mottosuyla hareket ettiklerini dile getirerek, “Bu yapının iyi işlenmesi, doğru ve büyük yatırımların İzmir'imize yapılabilmesi için uygun ortamın sağlanması çok önemlidir. Bu konuda önemli adımlar bekliyoruz” dedi.

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan'dan sonra söz alan Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise, İzmir'in dünyanın en güzel şehri olduğunu, iklimiyle, doğasıyla, kültürel değerleriyle, bereketli topraklarıyla diğer şehirlerden önemli avantajlarının bulunduğunu belirtti. Bir İzmir resmi ortaya koyduğunda kentin trafik, ulaşım, altyapı, çöp, kanalizasyon başta olmak üzere çok sayıda sorunların ön plana çıktığını vurgulayan Zeybekci, bu görüntülerin İzmir'e yakışmadığını söyledi.

“İzmir'de her 4 gençten biri iş bulamıyor"

İzmir'deki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekerek her 4 gençten birinin iş bulamadığını, ailelerin okuttukları çocuklarının iş için başka şehirlere gitmesinden şikayet ettiğini dile getiren Zeybekci, “İzmir'in yaklaşık yarı nüfusuna sahip Antalya'ya 2018'de 19 milyon turist geldi, İzmir'e ise 1 milyon 40 bin. Antalya ekonomisine 100 milyar lira para girdi, İzmir'e çok az geldi. Yerel yönetimlerin görevi organize, ihtisas, turizm yatırım alanlarını belirleyip imar planlarına işlemek, altyapıyı, üstyapıyı oluşturup yatırımcıyı buraya çekmektir. Bunları hazırlamazsan yatırımcıyı nasıl çekersin” dedi.

İzmir'in sağlık, spor, inanç, kültür, kongre turizmi merkezi olması gerektiği, bunun için de gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Zeybekci, raylı sistemlere ilave, köprülü kavşaklar, çöp depolama alanı, kanalizasyon, bilim teknoloji ve yazılım vadisi, geriatri merkezi, tarım projeleri hakkında bilgiler verdi.

“Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz”

Kemeraltı'ndan başlayıp Kadifekale, Yeşildere'yi kapsayan yeşil vadiden Symrna'ya uzanan bölgeyi tarihi merkez haline getireceklerini, bölgede ayrıca dünyanın önde gelen arkeolojik medeniyetler müzesini hayata geçireceklerini kaydeden Zeybekci, “21. yüzyıl dünyasına adapte olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda, şehirler yarışında ben de varım diyen bir İzmir'e ihtiyacımız var. Bunu da yapacak olanlar sizlersiniz. 2050'lerin İzmir'inde sizler yaşayacaksınız. Onun için bu hikayenin kahramanları sizlersiniz” diye konuştu.

Gençleri siyasete girmeye çağıran Zeybekci, Türkiye'nin bu alanda gençlere ihtiyacının olduğunu söyledi.