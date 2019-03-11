Zeybekci: "Her şey rayına oturacak"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de daha önce belediye ve il genel meclisinde üyelik yapan isimlerin oluşturduğu Türkiye Meclis Üyeleri Birliği ile şehirdeki çeşitli dernekler ile odaların oluşturduğu İzmir Konfederasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Zeybekci, birikmiş sorunları halledilmesinden sonra İzmir'in rayına oturacağını ve kimsenin tutamayacağını söyledi.

İzmir'in dünyanın en güzel şehri olduğunu, birikmiş sorunlarının kente yakışmadığını, bunları hızlı şekilde çözeceklerini belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, en büyük sorunun ise altyapıda olduğunu söyledi. Kanalizasyonun havayla dahi temasının olmaması gerektiğini dile getiren Zeybekci, “Ama maalesef yağmur suları kanalizasyona veriliyor. Yağmur fazla yağdığında şehri bu nedenle kanalizasyon basıyor. Apartmanlarda, sokaklardaki koku bu yüzden. Biri düğmeyi yanlış iliklemiş, arkadan gelenler de aynı şekilde devam etmiş. Bu sorun mutlaka çözülmeli” diye konuştu.

"Belediye başkanları yatırımcı avına çıkıyor"

İzmir'deki işsizliğin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekerek her 4 gençten birinin işsiz olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Anneler okuttukları çocuklarının İzmir'de iş bulamadığından, başka illere gittiğinden dert yanıyorlar. Bu çocuklar İzmir'in geleceği. Geleceğimiz gidiyor. Yeni organize sanayi bölge alanları açamıyoruz. Mevcut OSB'lerde arsa fiyatları, Kordon'daki fiyatlar gibi. Yeni OSB'lerin planlanması imar planlarına işlenmesi belediyenin görevi. Artık şehirler yarışıyor, belediye başkanları yatırımcı avına çıkıyor. Arsayı, alt yapıyı, üst yapıyı hazırlayarak yatırımcıyı çekmeye çalışıyor. Antalya'ya 19 milyon, İzmir'e 1 milyon turist geldi. Antalya'ya gelen döviz esnafa, vatandaşa yaradı. İzmir Türkiye'nin en avantajlı kenti, bu avantajını kullanamıyor. Şehrin sorunlarını hallederek gerekli zeminleri oluştursun, rayına otursun İzmir'i kimse tutamaz. Yeter ki o başarının tadını bir alalım.”

"Misafir" açıklamasına yanıt

Birilerinin kendini misafir olarak gördüğü yönünde açıklama yaptığını aktaran Zeybekci, “İzmir'de 15 yıldır ilk 20'de vergi ödeyen, 8 ilçede iş yerleri, 540 çalışanı olan, evi olan biriyim. Benim derdim nasıl gördüğü değil; derdimiz İzmir” diye konuştu.

Yeşildere'ye ilişkin bir soru üzerine, derenin kanolarla gezilebilecek yer halini alması ve çevresinin muhteşem yeşil bir vadiye dönüşmesi yönünde hayalinin bulunduğunu söyleyen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Alsancak Limanı'nı turizme kazandıracağız. Kemeraltı, Kadifekale, Agora, Yeşildere'yi kentin tarihi merkezi haline getirip, tarihi dokuyu canlandıracağız. Havagazı Fabrikası yanında bulunan tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz, seçimin sonucu ne olursa olsun alanın restore edilerek, kentin etkinlikleri için uygun bir yer haline getirilmesini sağlayacağız."

21. yüzyılın şehirler yarışına ilişkin müthiş bir dalganın geldiğini, İzmir'in bu haliyle sörf yapamayıp altında kalacağını, sorunların hızlıca çözülüp şehirler yarışında yerini alması gerektiğini ifade eden Zeybekci, sivil toplum kuruluşlarının içinde yer alacağı İzmir Platformu'nu hayata geçirerek birlikte şehrin geleceğine yön vereceklerini aktardı.